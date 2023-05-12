تقرير يكشف عن أكبر شريك تجاري لدول الخليج في عام 2022

كشفت صحيفة "الاقتصادية" أن تجارة دول الخليج مع الصين ارتفعت 36%، مسجلة مستوى قياسيا خلال 2022 بنحو 315.8 مليار دولار، ما يضع بكين أكبر شريك تجاري لدول الخليج في 2022.





وفي تقرير استند إلى بيانات دولية رسمية رصدته وحدة التقارير فيها، أوضحت "الاقتصادية" أن التجارة بين الجانبين (الصين ودول الخليج) توزعت إلى 209 مليارات دولار صادرات خليجية للصين، مقابل واردات منها بقيمة 106.8 مليار دولار، لتسجل دول الخليج فائضا في علاقتها مع بكين بنحو 102.2 مليار دولار خلال 2022، بفضل صادرات النفط التي تشكل الجزء الأكبر من الصادرات الخليجية لبكين.

وأشار التقرير إلى أن العلاقات التجارية بين الجانبين تضاعفت بنحو 18 مرة خلال 20 عاما (منذ 2003 حتى 2022)، حيث كانت التجارة بينهما قد بلغت 16.9 مليار دولار في 2003.

وبحسب تقرير "الاقتصادية"، فقد تصدرت السعودية دول الخليج في العلاقات التجارية مع الصين بنحو 116 مليار دولار (37% من التجارة بين الجانبين)، بزيادة 33% عن 2021 البالغة 87.3 مليار دولار.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بحصة 31% من تجارة دول الخليج مع بكين، بتجارة قيمتها 99.3 مليار دولار مقابل 72.4 مليار دولار في 2021، بزيادة 37%.

أما سلطنة عمان، فقد جاءت في الترتيب الثالث، بتجارة قيمتها 40.4 مليار دولار (13% من تجارة دول الخليج وبكين)، بزيادة 26% على 2021 البالغة 32.2 مليار دولار.

في حين أن الكويت كانت في المرتبة الرابعة بحصة 10% من التجارة بين الجانبين، بنحو 31.5 مليار دولار، بزيادة 42% مقابل 22.1 مليار دولار في 2021.

وحلت قطر في الترتيب الخامس بتجارة قيمتها 26.5 مليار دولار (8% من تجارة دول الخليج والصين)، بزيادة 55% على 2021 البالغ 17.2 مليار دولار.

وجاءت البحرين في المركز السادس بحصة 1% من التجارة بين الجانبين، بنحو 2.02 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار في 2021، بزيادة 14%.

المصدر: "الاقتصادية"