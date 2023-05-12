الأمير فيصل بن فرحان يكشف حجم مساعدات السعودية لمنطقة الكاريبي

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قدمت أكثر من 1.3 مليار دولار مساعدات لدول منطقة الكاريبي.

وأشار الوزير السعودي، خلال كلمة في الاجتماع الثامن والعشرين لمجلس وزراء رابطة دول الكاريبي (ACS) في غواتيمالا، إلى أن الصندوق السعودي للتنمية يعمل حاليا على مشاريع تصل قيمتها إلى 242.6 مليون دولار في المنطقة.

وقال: "حرصت السعودية على توسيع علاقات الصداقة والتعاون مع دول منطقة الكاريبي، والعنصر المهم في هذه المشاركة هي علاقتنا مع رابطة الدول الكاريبية، مما يعكس علاقاتنا الواسعة مع المنطقة، حيث تلعب الرابطة دورا مهما في تعزيز التعاون الإقليمي ودفع العمل الجماعي بشأن القضايا التي نتشارك في الاهتمام بها، مثل: التجارة، تغير المناخ، التنمية المستدامة، وغيرها".

وأضاف: "تتشارك بلداننا في الإيمان بأهمية ضمان السلام والأمن والاستقرار من أجل إعادة تركيز الجهود نحو التنمية الوطنية والازدهار المتبادل، كما أن تنوع مستوى التهديدات والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي يتطلب منا تحسين سرعة وفعالية التعاون العالمي، مع ضمان مراعاة مجموعة متنوعة من الاهتمامات، خصوصا للدول النامية بشكلٍ كافٍ، وعلى هذا النحو، لاتزال السعودية ملتزمة بالعمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030".

وتابع قائلا: "تعد السعودية رائدة في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية في جميع أنحاء العالم، وهي من بين أكبر 10 مانحين للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ويأتي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في طليعة جهود الاستجابة للكوارث والإغاثة، حيث قدم أكثر من 1.3 مليار دولار كمساعدات لدول الكاريبي".

المصدر: عكاظ