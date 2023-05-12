وسط فشل رفع سقف الدين العام الأمريكي.. كم بقي أموال لدى الحكومة الأمريكية؟

توقع الخبير الاقتصادي ألكسندر نازاروف، أن تنفد الأموال التي تملكها وزارة الخزانة الأمريكية في غضون شهر، مشيرا إلى أن 154 مليار دولار فقط بقيت في حساب الوزارة الأمريكية.

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وقال الخبير في منشور في قناته بتطبيق "تلغرام" اليوم الجمعة: "بقي 154 مليار دولار فقط في حساب الخزانة الأمريكية. إذا لم يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق بشأن زيادة سقف الديون، فستنفد هذه الأموال في غضون شهر وستضطر إدارة بايدن إلى وقف البرامج الاجتماعية وعدم دفع رواتب المعلمين وموظفي الخدمة المدنية".

وأرفق الخبير الاقتصادي المنشور برسم بياني يظهر الأموال المتبقية في حساب الوزارة الأمريكية بتاريخ 10 مايو 2023.

وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أن تخلف الولايات المتحدة عن السداد سيولد صعوبات ومشاكل تطال جميع أنحاء العالم.

وفي يناير الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية الكونغرس ببدء تطبيق "الإجراءات الاستثنائية " نتيجة لصعود سقف الدين وبلوغه 31.381 تريليون دولار.

وحذرت وزيرة المالية الأمريكية جانيت يلين من أن الحكومة لن تتمكن من مواصلة الوفاء بجميع التزاماتها، بحلول 1 يونيو 2023، إذا لم يتم اتخاذ قرار بشأن سقف الدين.