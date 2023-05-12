مصرف استثمار يحدد أفضل طريقة للتحوط في ظل أزمة سقف الدين الأمريكي

حدد مصرف الاستثمار "آر بي سي كابيتال ماركتس" أفضل أداة للتحوط في ظل تزايد المخاوف بشأن أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.

وقالت مؤسسة "آر بي سي كابيتال ماركتس" إن تزايد المخاوف سيفيد الذهب مع استعداد المستثمرين للفوضى المحتملة في الأسواق المالية.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن الخبير الاستراتيجي كريستوفر لوني، أن "المفاوضات المشحونة قد مهدت الطريق لدفعة لمعدن الذهب على المدى القريب، والتي تقع على مسافة قريبة من مستوى قياسي مرتفع".

وأضاف: "حتى بافتراض التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف، فإننا لن نتجاهل القلق المالي المتزايد المحتمل مع اقتراب الموعد النهائي، وعلى المدى القريب، يبدو أن الذهب أفضل وسيلة للتحوط".

وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أن تخلف الولايات المتحدة عن السداد سيولد صعوبات ومشاكل تطال جميع أنحاء العالم.

وفي يناير الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية الكونغرس ببدء تطبيق "الإجراءات الاستثنائية " نتيجة لصعود سقف الدين وبلوغه 31.381 تريليون دولار.

وحذرت وزيرة المالية الأمريكية جانيت يلين من أن الحكومة لن تتمكن من مواصلة الوفاء بجميع التزاماتها، بحلول 1 يونيو 2023، إذا لم يتم اتخاذ قرار بشأن سقف الدين.

المصدر: RT + بلومبرغ