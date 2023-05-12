المغرب يؤجل "أحلى هدف" 7 سنوات

ذكر الموقع المغربي "هسبريس" أن المغرب لم ينجح في تحقيق هدف إنتاج 16 ألف طن من العسل في 2020 لذلك تم تأجيله إلى 2030، بموجب عقد برنامج جديد جرى توقيعه مع المهنيين.

وكان عقد البرنامج السابق يمتد من 2011 إلى 2020 ويهدف لإنتاج 16 ألف طن من العسل بميزانية استثمارية تناهز 900 مليون درهم، وخلق 40 ألف فرصة عمل إضافية.

وفي نهاية 2020، بلغ إنتاج العسل 7960 طنا، بعيدا عن الهدف رغم إنفاق استثمارات بنحو 574.6 ملايين درهم.

وخلال الملتقى الدولي للفلاحة الذي انعقد بمكناس في دورته 15 وقعت الحكومة المغربية مع الفدرالية المهنية المغربية لتربية النحل عقد برنامج جديد لتحقيق هدف إنتاج 16 ألف طن من العسل في أفق 2030، وتحسين إنتاجية خلايا النحل إلى 16 كيلوغراما، ورفع عددها إلى مليون خلية.

وأطراف عقد البرنامج الجديد هم: وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة ووزارة الصناعة والتجارة إلى جانب مجموعة القرض الفلاحي للمغرب والفدرالية البينمهنية لتربية النحل.

وتفوق تكلفة إنجاز عقد البرنامج الجديد مستوى 1.6 مليار درهم منها 1.09 مليار درهم مساهمة من المهنيين، و510 ملايين درهم مساهمة من الدولة.

(الدولار = 10.01 درهم إماراتي)

المصدر: هسبريس