صحيفة: الاتحاد الأوروبي يريد تقليل الاعتماد على روسيا من خلال كابل إنترنت

أفادت "فاينانشيال تايمز" نقلا عن وثائق أوروبية بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم مد كابل إنترنت تحت البحر الأسود لتحسين الاتصال بجورجيا وتقليل الاعتماد على الخطوط التي تمر عبر روسيا.

ووفقا لتقرير الصحيفة فإن كابل الكهرباء الذي تبلغ تكلفته 45 مليون يورو ويصل طوله إلى 1100 كيلومترا "سيربط دول الاتحاد الأوروبي بالقوقاز عبر المياه الدولية للبحر الأسود".

وتقول وثائق المفوضية الأوروبية إن المشروع سيقلل من "اعتماد المنطقة على اتصالات الألياف الضوئية الأرضية التي تمر عبر روسيا".

وكتبت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن مصدر مطلع أن الاتحاد الأوروبي وجورجيا حددا الحاجة إلى مد مثل هذا الكابل في العام 2021، لكن أزمة أوكرانيا أعطت المشروع دفعة إضافية.

فيما قالت مصادر أخرى إن شركة "فودافون" تدرس أيضا إمكانية مد كابل عبر البحر الأسود ويسمى المشروع "كارديسا" وسيربط أوكرانيا ببلغاريا وتركيا وجورجيا، ثم يستمر ويربط عبر الأرض بين أرمينيا وكازاخستان وآسيا.

بالإضافة إلى ذلك، يعتزم الاتحاد الأوروبي مد كابل كهربائي منفصل تحت البحر الأسود كجزء من برنامج Global Gateway، الذي سيربط هنغاريا (المجر) ورومانيا بجورجيا وأذربيجان من أجل تعزيز "أمن الإمداد" للكتلة.

المصدر: برايم