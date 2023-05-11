مساعد وزير مصري يكشف تفاصيل إعفاء ذهب المواطنين من الجمارك

كشف مساعد أول وزير التموين في مصر إبراهيم عشماوي، تفاصيل القرار الحكومي بالموافقة على إعفاء واردات الذهب من الخارج من الرسوم والضريبة.

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وقال عشماوي، خلال تصريحات تلفزيونية مساء الأربعاء: إن المواطن يلجأ إلى الاستثمار في الذهب كقيمة وزينة، مضيفا أنه تم دمغ 60 طنا من الذهب العام الماضي في مصلحة الدمغة.

وأشار إلى أن هناك إقبالا كبيرا على شراء السبائك ثم جنيهات الذهب، مردفا أن نسبة الزيادة على أسعار السبائك والجنيهات بلغت 60 إلى 70% عن العام الماضي.

وتابع: أن سعر الجنيه الذهب بلغ 22 ألف جنيه بزيادة بنحو 3 أضعاف عن العام الماضي، مرجعا سبب الارتفاع المبالغ في الأسعار لحجم المعروض من الذهب الثابت مع تزايد الطلب.

ولفت إلى أن الوزارة تقدمت بمبادرة لزيادة المعروض لكي يتلاقى مع المطلوب، موضحا أنه تم طرح إعفاء واردات الذهب من الرسوم والضريبة للمصريين القادمين من الخارج عبر المنافذ لمدة 6 أشهر، مقابل فقط دفع ضريبة القيمة المضافة.

وأكمل الدكتور إبراهيم عشماوي: أن المبادرة التي وافق عليها مجلس الوزراء بمشروع قرار حال إقراره سيؤدي لزيادة حجم المعروض في السوق، مضيفا أن توقيت تطبيق القرار جاء مع بدء موسم عودة المصريين من الخارج.

وأضاف عشماوي قائلا: من حق القادمين من الخارج إدخال أي كميات من الذهب مقابل دفع القيمة المضافة فقط، بهدف إحداث نوع من أنواع الانضباط السعري، متوقعا أن الأسعار في مصر لن تختلف عنها في الامارات والسعودية.

ونوه بأن مشروع القرار الحكومي سيتم إحالته إلى مجلس النواب قبل إقراره رسميا وتطبيقه، مؤكدا أن إعفاء واردات الذهب من الجمارك يجيء لتحقيق الاستقرار في الأسعار بالأسواق لمدة 6 أشهر كمرحلة أولى.

المصدر: القاهرة 24