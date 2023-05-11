وزير الاقتصاد الإيراني في السعودية

وصل وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي إلى الرياض على رأس وفد اقتصادي، في زيارة هي الأولى لمسؤول إيراني إلى السعودية منذ اتفاق البلدين على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية.

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وقالت الحكومة الإيرانية، في بيان اليوم الخميس: "وزير الاقتصاد إحسان خاندوزي يصل العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد اقتصادي، حيث ستكون الاجتماعات الثنائية مع المسؤولين السعوديين وإلقاء الكلمات في اجتماع البنك الإسلامي للتنمية من بين أهم أهداف هذه الزيارة".

وأضافت "هذه هي الزيارة الأولى لمسؤول من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى المملكة العربية السعودية بعد الاتفاق الأخير بين البلدين لإعادة العلاقات".

وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، مطلع الشهر الجاري، استئناف أنشطة 3 ممثليات لإيران في المملكة العربية السعودية.

وقال كنعاني: "نحن في المرحلة الأولى لاستئناف نشاط البعثات الدبلوماسية للبلدين، ويتم تنفيذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة".

وتوصلت السعودية وإيران إلى اتفاق برعاية صينية، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، والتي كانت مقطوعة طوال السنوات السبع الماضية.

وينص الاتفاق بين البلدين، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، في غضون 60 يوما، منذ الإعلان عنه في 10 مارس الماضي.

المصدر: إرنا