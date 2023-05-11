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زاخاروفا عن هبوط أسعار الحبوب في مولدوفا: مشروع غربي يؤدي إلى انهيار جديد

مال وأعمال

زاخاروفا عن هبوط أسعار الحبوب في مولدوفا: مشروع غربي يؤدي إلى انهيار جديد
Globallookpress
صورة تعبيرية
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علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على مسألة انهيار أسعار الحبوب في مولدوفا دون مستوى التكلفة، والذي حدث بعد أن رفضت سلطات كيشيناو حظر واردات المادة من أوكرانيا.

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وقالت زاخاروفا في منشور في قناتها بتطبيق "تلغرام" اليوم الخميس: "تعمل قيادة النظام في كيشيناو، التي تمتلك جوازات سفر رومانية على تدمير مولدوفا خطوة خطوة. سكان مولدوفا محتجزون كرهائن عند نظام يعمل ما يحلو له، مشروع آخر للغرب يؤدي إلى انهيار آخر".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الزراعة في مولدوفا فلاديمير بوليا، أنه لن يتم فرض قيود على استيراد الحبوب والبذور الزيتية من أوكرانيا، كما طلب ممثلو القطاع الزراعي، وقال بوليا: "يجب أن نتعلم كيف نتعايش مع هذا الوضع".

وتزامن قرار مولدوفا مع تهديدات أوكرانيا بفرض حظر على جميع صادرات المنتجات من مولدوفا.

المصدر: إنترفاكس

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