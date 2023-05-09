البرلمان الأوروبي يخصص 145 مليون يورو لمولدوفا

قال النائب الروماني سيغفريد موريسان اليوم الثلاثاء، إن الجلسة الكاملة للبرلمان الأوروبي اتخذت قرارا نهائيا بشأن تقديم مساعدة مالية دورية لمولدوفا بقيمة 145 مليون يورو.

في نهاية شهر يناير، قررت المفوضية الأوروبية تخصيص مساعدة مالية لمولدوفا بقيمة 145 مليون يورو، وكان يجب أن يوافق البرلمان الأوروبي على هذا القرار. وفي أبريل، تمت الموافقة عليه من قبل لجان البرلمان الأوروبي.

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وأضاف موريسان: "وتم اعتماد قرار المساعدة الدورية لمولدوفا بأغلبية 561 صوتا مقابل 43 صوتا ضده وامتناع 20 عن التصويت، مما يدل مرة أخرى على أن البرلمان الأوروبي متحد في تقديم المساعدة لمولدوفا . يجب أن نواصل ونزيد دعمنا للسلطات في كيشيناو، لأنه فقط من خلال مساعدة مولدوفا على الحفاظ على استقرارها ومواصلة تكاملها الأوروبي، يمكننا ضمان الأمن على حدودنا وفي الاتحاد الأوروبي".

ومن بين 145 مليون يورو المقترحة، هناك 45 مليون على شكل مساعدة مجانية، و 100 مليون أخرى على شكل قروض بشروط ميسرة. وسيعتمد الدعم المالي الجديد على تطوير برنامج تعاون هذه الجمهورية مع صندوق النقد الدولي والوفاء ببعض المهام المتفق عليها بين مولدوفا والاتحاد الأوروبي.

وسيتم التركيز خلال ذلك على مجالات رئيسية مثل تعزيز الحوكمة الاقتصادية في مولدوفا، ومكافحة الفساد، وتعزيز سيادة القانون وأمن الطاقة. ومن المتوقع أن تصل الأموال إلى مولدوفا على شريحتين - الأولى في الربع الثالث، والثانية - في الربع الرابع من هذا العام.

المصدر: نوفوستي