مصر.. ارتفاع معدل التضخم الشهري في أبريل 2023

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بلغ 169.6 نقطة لشهر أبريل 2023، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 1.8% عن شهر مارس 2023.

وجاء ارتفاع التضخم مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 54.7% على أساس سنوي في أبريل.

وسجل معدل التضخم السنوي في مصر 31.5% لشهر أبريل 2023 مقابل 14.9% لنفس الشهر من العام السابق.

وزاد معدل التضخم في المدن على أساس شهري خلال أبريل بنسبة 1.7%، فيما كان معدل التضخم الشهري في المدن ارتفع في مارس بنسبة 2.7%.

المصدر: "اليوم السابع"