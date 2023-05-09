هل تتخلص مصر من الهيمنة الأمريكية؟

قال الخبير الاقتصادي المصري مصطفى بدرة، إن المسار الاقتصادي يحاول إيجاد سياسة عالمية لتغيير الوضع في العالم، مشددا على أن الهيمنة الأمريكية موجودة على القطاعين السياسي والاقتصادي.

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وأوضح بدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، أن الصين بدأت الظهور بكتل اقتصادية، وهذه العمليات تحدث من عشرات السنوات، وهناك تفكير لتغير في المسار الاقتصادي العالمي، وإيجاد عملة للتعامل بها في التجارة العالمية، منوهًا بأن اليوان الصيني من العملات الخمسة الكبرى التي يعتمدها البنك الدولي ويهاجم الدولار الأمريكي.

وأضاف أن البنوك المركزية العالمية وصلت العام الماضي لأكبر احتياطي من الذهب على مستوى العالم، متابعًا: "بعض الدول نجحت في تكوين علاقات بين الدول بسبب العملات"، مشددا على أن روسيا لجئت للتعامل باليوان الصيني ونجحت.

وعلق على اعتماد الجنية المصري في التعامل بين مصر والصين، مشددا على أنه تمت الاتفاقية ولم يتم التطبيق إلى الآن، وسيكون هناك وقت كبير لبداية التطبيق من الممكن أن تصل لـ3 سنوات.

وحتم: "الأمر يخفف الضغط على الدولار ويرفع من قيمة العملات المحلية المصرية، واحتياطي مصر من الذهب يضمن التعامل مع الدول بالعملات المحلية"، إذ إن مصر نجحت في ارتفاع الاحتياطي من الذهب ومن الممكن أن يحسّن من مركزها.

المصدر: المصري اليوم