وزير المالية المصري: اقتصاد البلاد تعرض لضغوط سببها أزمات خارجية

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن اقتصاد بلاده تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية منها أزمة كورونا وتداعيات الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن الضغوط آتية من أزمات خارجية.

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وأضاف معيط خلال تصريحات تليفزيونية مساء الاثنين، أن أزمة كورونا أثرت على إيرادات الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الدولة كانت تتحمل الضغوطات في تلك الفترة على أمل تعافي الاقتصاد العالمي بعد طرح تطعيمات الفيروس، ولكن حدث خطأ.

وأوضح وزير المالية أن الخطأ تمثل في طبع الدول الكبرى التي لديها قدرات مالية تريليونات وتوزيع الأموال في صورة شيكات على المواطنين في المنازل خلال فترة كورونا على مدار عامين، وهذا أحدث مشكلة بعد ذلك.

وبين الوزير أنه مع عودة المواطنين للحياة الطبيعية والعمل، حدثت موجة تضخم واضطراب في سلاسل التوريد، لأن المصانع لم تكن تعمل بكامل طاقتها، ما أحدث سيولة لا يقابلها طلب، إضافة إلى رغبة التجار في تعويض الخسائر التي تعرضوا لها خلال فترة كورونا.

وأشار إلى أنه بعد ذلك جاءت الأزمة الأوكرانية التي رفعت أسعار المواد البترولية والغذاء، ما رفع تكلفة الاستيراد على الدولة المصرية بشكل كبير.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري