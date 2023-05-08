روسيا والإمارات ستعززان اتفاقيات التجارة الحرة بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي

تخطط روسيا والإمارات لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ودولة الإمارات، باتفاقية ثنائية عبر تجارة الخدمات والاستثمار بحلول نهاية عام 2023.

أفادت بذلك وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، وقالت: " اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والإمارات سيتم استكمالها باتفاقية ثنائية حول تجارة الخدمات والاستثمار بين روسيا والإمارات. ومن المقرر أن يتم التوصل إلى الاتفاقيات الرئيسية بحلول نهاية هذا العام".

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وأكد على ذلك وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف خلال اجتماع مع وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي في منتدى الاستثمار الدولي AIM Global 2023، وأضاف أن هذه المجموعة من الاتفاقيات ستمكن رواد الأعمال والمستثمرين الروس والإماراتيين من تعظيم فوائد تحرير التجارة الثنائية.

وقال الوزير الروسي: "عند وضع اتفاقية ثنائية للتجارة في الخدمات والاستثمار، سيتم اتخاذ الالتزامات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة بين البلدين كأساس لخلق فرص جديدة لأصحاب المشاريع ومقدمي الخدمات والمستثمرين".

المصدر: تاس