توقف إنتاج أشهر السجائر في مصر

كشفت مصادر في شركة الشرقية للدخان في مصر ايسترن كومباني، عن توقف الشركة في الفترة الحالية، عن إنتاج صنف سجائر بوكس الشعبية الشهيرة، وسط تراجع حاد في مخزون التبغ والدخان لديها.

واشتكى عدد كبير من تجار السجائر في السوق المصرية، وفقا لموقع "القاهرة 24" من عدم توريد الشركة الشرقية للدخان لسجائر بوكس الشعبية الشهيرة خلال الفترة الماضية.

وقالت المصادر في الشرقية للدخان ايسترن كومباني إن مخزون صناعة السجائر من التبغ والدخان يواجه نقصا شديدا بسبب أزمات الاستيراد وتوفير السيولة الدولارية.

وأضافت المصادر في الشرقية للدخان ايسترن كومباني، أن مخزون التبغ لدى الشركة يبلغ نحو 6 أشهر من الإنتاج في حين أن الطبيعي كان لا يقل عن مخزون تصنيع يكفي عاما على الأقل في فترات سابقة.

وذكرت المصادر، أن شركة الشرقية للدخان ايسترن كومباني، تعمل برفع الطاقة الإنتاجية في الوقت الحالي بسبب الأسعار المرتفعة للسجائر والدخان، وأيضا بسبب تراجع استهلاك عملاء الشركة.

ورفعت الشركة أسعار السجائر الشعبية خلال مارس المنقضي، بزيادة تتراوح ما بين جنيهن إلى 3 جنيهات في العلبة الواحدة، وسط تحديات تتمثل في ارتفاع مدخلات الإنتاج والزيادة المستمرة في التكاليف، وفق ما أشارت إليه الشركة في قوائمها المالية لعام 2022، ما دفعها لزيادة أسعار منتجاتها من السجائر والمعسل وحتى السيجار.

ورفعت ايسترن كومباني سعر بوكس10 إلى 15 جنيهًا، أما سعر كليوباترا كينج سايز يرتفع إلى 23 جنيهًا، وكليوباترا سوفت كوين إلى 24 جنيهًا، وسعر بوسطن بلومنت لـ 24 جنيهًا، كليوباترا بوكس أبيض- ألوان لـ 24 جنيهًا، ورفع سعر كليوباترا سوبر إلى 24 جنيهًا.

ورفعت الشركة كذلك سجائر مونديال أحمر-أرزق/سيلفر إلى 24 جنيهًا، ومونديال سويتش منتول/بلوبيري إلى 24 جنيهًا، وزيادة سعر كليوباترا بلاك إلى 24 جنيهًا، وماتوسيان سوبر إلى 24 جنيهًا، وفايسروي/بال مال إلى 33 جنيهًا.

وسبق أن قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إن موردي منتجات التبغ والمعسل الأجانب للشركات المصرية منها الشرقية للدخان، أصبحوا لا يريدون توريدها إلى المصنعين داخل مصر، وأن شركات الدخان تقوم باستيراد المواد الخام الخاصة بها بالدولار، وتوفر الدولار بسعر مرتفع.

المصدر: القاهرة 24