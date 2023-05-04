قفزة في مبيعات "أفتوفاز" الروسية المالكة لعلامة "لادا"

أفادت شركة "أفتوفاز" الروسية المالكة لعلامة "لادا"، بأن مبيعاتها من السيارات في روسيا قفزت في أبريل الماضي 3.2 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 27.6 ألف سيارة.

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ومقارنة بشهر مارس الماضي زادت مبيعات السيارات في الشهر الماضي بنسبة 18.4%.

كذلك أشارت شركة "أفتوفاز" إلى أن مبيعات السيارات من طراز "غرانتا" سجلت في أبريل 2023 رقما قياسيا 19899 سيارة (بزيادة 7.7 مقارنة بشهر أبريل 2022 وبزيادة نسبتها 22.4% عن مارس 2023).

وفي وقت سابق كشفت الشركة الروسية أنها تعتزم إطلاق إنتاج السيارات في مصنع شركة "نيسان" السابق في مدينة سان بطرسبورغ الروسية مع شركاء جدد في الربع الثاني من عام 2023.

وتمتلك "أفتوفاز" موقعين لإنتاج السيارات في مدينتي تولياتي وإيجيفسك، وفي منتصف مايو من العام الماضي نقلت شركة رينو الفرنسية حصتها في "أفتوفاز" والبالغة 67.79% إلى عهدة الحكومة الروسية.

وتتألف العلامة التجارية "لادا" من أربع عائلات من السيارات وهي: "فيستا" و"لارغوس" و"غرانتا" و"نيفا"، وبلغت مبيعات الشركة من هذه العلامات التجارية في العام 2022 قرابة 188.6 ألف مركبة بانخفاض نسبته 46% عن العام 2021.

المصدر: نوفوستي