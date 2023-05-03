مصر تعلن اليوم الخميس رفع أسعار السولار

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، أنها اجتمعت يوم الأربعاء لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي، وقررت رفع الأسعار.

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وأشارت إلى أنه في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.25 جنيه للتر وذلك اعتبارا من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس الموافق 04 / 05 / 2023.

كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و 10.25 جنيه للتر البنزين 92 و 11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.

المصدر: RT