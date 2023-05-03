شركة إماراتية كبرى توقف استثماراتها الجديدة في مصر

قال فيصل فلكناز الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة للدار العقارية إن المجموعة ستؤجل أي استثمارات أخرى في مصر لحين استقرار الأوضاع هناك.

وأعلنت شركة التطوير العقاري في أبوظبي عن قفزة 22 بالمئة في أرباح الربع الأول اليوم الأربعاء.

واستحوذت الدار ومؤسسة القابضة (إيه.دي.كيو)، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، على حصة قاربت 85.5 بالمئة من أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في 2021 مقابل 6.1 مليار جنيه مصري (198 مليون دولار). وكان المبلغ في ذلك الوقت يساوي نحو 387 مليون دولار.

كان الاستثمار في سوديك منطلقا لتوسيع أنشطة الشركة العقارية في مصر.

وقال فلكناز "نتخذ نهجا حذرا للغاية في إطلاق المشاريع".

وأضاف "لن نضخ المزيد من الأموال في الأعمال إلى أن تستقر الأمور أكثر"، مشيرا إلى أن الشركة تبقي على نظرة متفائلة للأوضاع في مصر على المدى الطويل.

وتتطلع الشركات الخليجية إلى فرص التوسع في مصر التي توفر سوقا كبيرة لمنتجات الشركات وخدماتها. ففي أبريل الماضي، اشترت القابضة (إي.دي.كيو) حصصا تبلغ قيمتها نحو 1.85 مليار دولار في شركات مصرية.

ومع ذلك، فإن الضغوط الاقتصادية والمالية المستمرة تدفع بعض المستثمرين إلى تعليق خططهم مؤقتا في مصر.

وقال فلكناز إن الدار، التي تتخذ من أبوظبي مقرا لمشاريعها وأصولها، تسعى أيضا إلى التوسع في السعودية بالنظر إلى الفرص المحتملة في الرياض وجدة.

وأعلنت الدار عن صافي أرباح 836 مليون درهم (228 مليون دولار) في الربع الأول، بزيادة 22 بالمئة على أساس سنوي، بينما ارتفعت الإيرادات 14 بالمئة إلى 3.1 مليار درهم.

وأدى الطلب المتزايد من المشترين في الخارج والمغتربين المقيمين إلى تحقيق مبيعات تطوير قياسية في الربع الأول بلغت 4.5 مليار درهم.

المصدر: وكالات