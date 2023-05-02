العراق.. بيانات جديدة عن مكاسب الميزانية من الذهب الأسود

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، عن الاحصائية الأولية للكميات المصدرة من النفط الخام والإيرادات المتحققة لشهر أبريل الماضي.

وبحسب الاحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، فقد بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (98) مليونا (634) ألفا و(947) برميلا بإيرادات بلغت 7.796 مليار دولار.

وأشارت البيانات إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أبريل الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليونا و(634) ألفا و (947) برميلا.

ولفتت إلى أن معدل الكميات اليومية المصدرة بلغ (3) ملايين و(288) ألف برميل في اليوم، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (79.04) دولار.

المصدر: RT