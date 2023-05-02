"مورغان ستانلي" تلغي 3 آلاف وظيفة في الربع الثاني

للمرة الثانية خلال 6 أشهر تعتزم مؤسسة "مورغان ستانلي"، عملاق المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلغاء نحو 3 آلاف وظيفة في الربع الثاني من العام الحالي.

صرح بذلك مصدر في "مورغان ستانلي"، وقال إن إبرام الصفقات البطيئة والبيئة الاقتصادية الصعبة يدفعان البنك الاستثماري إلى النظر في عدد موظفيه.

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وتأتي الخطوة الأخيرة في أعقاب ربع آخر تراجعت فيه الرسوم من وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية، ما أدى إلى انخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 2% تقريبا ليبلغ 14.5 مليار دولار.

وكان رئيس الشؤون المالية في "مورغان ستانلي" شارون يشايا، قد قال الشهر الماضي إن "إدارة النفقات" تمثل أولوية بالنظر إلى حالة عدم اليقين الأوسع في السوق وارتفاع التضخم.

وقد عانت البنوك الاستثمارية في وول ستريت من تراجع في الصفقات، فيما أصبح المستثمرون أكثر حذرا بشأن الأسواق المتقلبة والارتفاع السريع في أسعار الفائدة.

كذلك توقفت العروض العامة الأولية بشكل افتراضي، حيث قامت الشركات الناشئة بتأجيل ظهورها لأول مرة في السوق حتى تتحسن معنويات المستثمرين.

وقد انخفضت أحجام عمليات الدمج والاستحواذ إلى النصف تقريبا في الربع الأول من العام السابق، وفقا لبيانات من Dealogic.

وكان الرئيس التنفيذي لـ "مورغان ستانلي" جيمس غورمان، قد صرح في ديسمبر الماضي بأن البنك سيجري إلغاء "متواضعا" للوظائف في جميع أنحاء العالم دون إعطاء رقم دقيق. وكان لدى البنك أكثر من 82 ألف موظف حتى نهاية مارس، وسيؤثر التسريح على ما يقرب من 4% من موظفيه.

المصدر: رويترز