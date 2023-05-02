هل ترفع مصر أسعار الخبز بعد موجة ارتفاع تشهدها البلاد لأول مرة منذ 2019؟

كشفت شعبة المخابز في اتحاد الغرف التجارية، حقيقة رفع أسعار الخبز المدعم في مصر، بعد رفع أسعار السلع التموينية بداية من أمس الاثنين لأول مرة منذ 2019.

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وقال عطية حماد رئيس شعبة المخابز، لموقع "القاهرة 24" المصري، إنه لم يتم إخطار الشعبة بأية زيادة في أسعار الخبز المدعم خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف رئيس شعبة المخابز، أن الشعبة لا علاقة لها بأي مناقشات مع الحكومة حول زيادة الدعم أو خفضه، وأن الشعبة مجرد منفذ لقرارات الحكومة.

ولم يتم تغيير أسعار الخبز المدعم في مصر منذ نحو 30 عاما، ويباع رغيف الخبز بـ5 قروش ولكل فرد 5 أرغفة في اليوم.

وأعلنت الحكومة رفع الدعم جزئيا عن بعض أسعار السلع التموينية، بشكل رسمي منها الزيت والسكر والأرز، وأظهرت وثيقة رسمية أن وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية رفعت أسعار معظم السلع المدعومة المباعة لأكثر من نصف عدد السكان اعتبارا من يوم الاثنين.

ومن ضمن السلع التي ارتفعت أسعارها، زجاجة الزيت النباتي التي زاد سعرها إلى 30 جنيها (0.97 دولار) من 25 جنيها، كما ارتفع سعر كيسي السكر والأرز بوزن كيلو جرام واحد إلى 12.60 جنيه من 10.50 جنيه.

ويستفيد أكثر من 60 مليون نسمة في مصر، أكبر دولة عربية في عدد السكان، من منظومة الدعم التي تحصل بموجبها كل أسرة لديها بطاقة تموين على 50 جنيها مصريا (1.62 دولار) للفرد شهريا لشراء نحو 32 سلعة تشمل المعكرونة والدقيق والفول بأسعار مدعومة.

وأجلت الحكومة خطط رفع سعر الخبز المدعم، الذي لم يتغير منذ عقود، بعد تداعيات "الحرب في أوكرانيا".

المصدر: القاهرة 24