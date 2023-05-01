مصر ترفع أسعار 32 سلعة استراتيجية لأول مرة منذ 2019

أعلنت وزارة التموين المصرية زيادة أسعار السلع التموينية بداية من شهر مايو 2023، والتي تتضمن 32 صنفا من السلع المصروفة على بطاقات التموين.

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وقال رمضان الشحات، مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين، إن أسعار السلع التموينية لم ترتفع منذ نحو 4 سنوات، وتوجد 32 سلعة تموينية يتم توزيعها على بطاقات التموين.

وأوضح أن وزارة التموين تضخ 4 آلاف طن سكر يوميا و3 آلاف طن زيت بشكل يومي وألف طن أرز.

وأضاف مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين أن "هناك 36 مليون مواطن مستفيد من خلال 9 ملايين بطاقة تموينية، من الحصول على الـ 100 جنيه التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى شهر يونيو المقبل"، مشيرا لأسباب ارتفاع سعر السلع التموينية، مرجعا ذلك إلى الزيادة عالميا خاصة الزيت.

وأكد محمد أبومندور العضو المنتدب لشركة النيل التابعة لوزارة التموين، أن "تطبيق زيادة أسعار السلع على بطاقات التموين بدأ من أول شهر مايو 2023، وأن هذه الزيادات تأتي على سعر التكلفة من أجل توفير السلعة، وهي زيادات طفيفة وأن الدولة تتحمل دعما كبيرا في أسعار هذه السلع".

وأوضح أن "أسعار التموين لم تتحرك منذ عام 2019، وأن الدولة تتحمل دعما نقديا كبيرا لتوفير السلع التموينية، ولا يوجد سكر بسعر 10 جنيهات للكيلو، أو زيت بـ 30 جنيهًا، ولا توجد زيادة على أسعار الخبز، وما زال الدعم موجودًا على السلع التموينية بأكثر من 50%".

المصدر: المصري اليوم