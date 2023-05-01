السيسي يطلق تصريحات بشأن الدولار.. ويفتتح مصانع جديدة في مصر

تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن تخفيف العبء على الدولة من أزمة الدولار، خلال دعمه لمصنع فيوتك لإنتاج معدات ترشيد الطاقة، والذي ينتج كشافات موفرة للطاقة بنسبة 50%.

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وقال الرئيس مخاطبا المهندس محمد حلمي رئيس مجلس إدارة المصنع: "مستعد أساندك إنك تخلي المكون المحلي في المنتج بتاعك يزيد على 60%.. أتمنى نوصل لأكثر من 90% أو 100%".

وأضاف: "لو قدرنا نوصل لمكون محلي كامل أو شبه كامل للمنتج مش هتكون فيه أعباء على الدولة بجانب توفير فرص العمل ويقلل أعباء الدولار".

وقدم صاحب مصنع فيوتك للإضاءة الذكية لترشيد الكهرباء، شرحا أوضح من خلاله المنتجات الذكية التى توفرها الدولة فى مجال ترشيد الطاقة فضلا عن خلق فرص عمل من خلال الصناعة الوطنية وتبرع بألف كشاف للمصانع بمحافظة المنوفية، و500 كشاف للمدارس.

وافتتح الرئيس المصري 5 مصانع ضمن مبادرة "ابدأ"، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

المصدر: RT