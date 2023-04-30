"أبو ظبي القابضة": شركات إماراتية تضخ المزيد من الاستثمارات في مصر

التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأحد، مع رئيس مجلس إدارة شركة أبو ظبي القابضة، محمد السويدي، لبحث عدد من الفرص الاستثمارية.

وجرى هذا اللقاء بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة السعيد، والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان.

وخلال اللقاء، أكد مدبولي استمرار جهود الدولة المصرية في تنفيذ واتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية لمختلف القطاعات، وذلك تعظيما لما نمتلكه من مقومات وفرص استثمارية واعدة، مشيرا إلى عدد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة في إطار جهود تحسين مناخ الاستثمار، تشجيعا وجذبا للمستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، أو التوسع في استثمارات قائمة، وأنه من بين تلك الإجراءات، ما يتعلق بالحصول على الرخصة الذهبية للمشروعات التي تستهدفها الدولة في عدد من القطاعات المهمة.

من جهته، لفت رئيس مجلس إدارة شركة أبو ظبي القابضة إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع هالة السعيد، وكذا مسؤولي صندوق مصر السيادي، بشأن بحث ودراسة ضخ استثمارات جديدة في عدد من القطاعات والفرص الواعدة.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات بمصر منذ عام 2014 وصل إلى نحو 4.3 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم الاهتمام بالسوق المصرية، موضحا أن هناك عددا كبيرا من الشركات الاماراتية تعمل حاليا في العديد من المشروعات.

وتطرق إلى رغبتهم في ضخ مزيد من الاستثمارات فى عدد من الشركات، مجددا الإشارة إلى الاهتمام الذي يحظى به ملف الاستثمار في مصر باعتبارها سوقا واعدة، وبالنظر إلى ما تتمتع به من مقومات وإمكانات، لافت إلى ما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد مع صندوق مصر السيادي، والجهات الحكومية المختلفة، وكذا العديد من مؤسسات القطاع الخاص.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة واستعراض عدد من الفرص الاستثمارية التي يتم بحثها حاليا بين الجانبين، في عدة قطاعات.

كما أعرب محمد السويدي عن الاهتمام الكبير من جانب المستثمرين الإماراتيين، بالشركات المطروحة من الدولة المصرية والتي تمثل فرصا ذهبية للاستثمار، مؤكدا أن هناك تواصلا مستمرا مع فرق العمل من الجانبين.

وعبر عن سعادته بهذا التواصل الفعال والإيجابي، مشيدا بما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وخطوات لجذب الاستثمار والمستثمرين، وخاصة ما يتعلق بحل مشكلات عدد من المستثمرين الإماراتيين وغيرهم، من خلال وحدة حل مشكلات المستثمرين التي أثمرت بنتائج إيجابية.

المصدر: "صدى البلد"