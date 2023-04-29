 
مباشر

الرئيس الإيراني: التبادل الاقتصادي مع الدول العربية ارتفع ما بين 4 إلى 5 أضعاف

مال وأعمال

الرئيس الإيراني: التبادل الاقتصادي مع الدول العربية ارتفع ما بين 4 إلى 5 أضعاف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v7uv

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن التبادل الاقتصادي مع الدول العربية ارتفع ما بين 4 إلى 5 أضعاف.

وفي تصريح صحفي أدلى به مساء الجمعة في ختام زيارته إلى محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، اعتبر رئيسي أنه من الضروري تنشيط الاقتصاد السياحي والزراعي في خوزستان وتابع: "المبادلات الاقتصادية مع الدول العربية زادت من أربع إلى خمسة أضعاف، وأن خوزستان لديها القدرة اللازمة لتطوير التجارة الخارجية مع الدول العربية في الخليج".

إقرأ المزيد
إيران تستضيف الملتقى الدولي للغبار بمشاركة أكثر من 20 بلدا
إيران تستضيف الملتقى الدولي للغبار بمشاركة أكثر من 20 بلدا

وقال: إن خط سكة حديد "شلمجة –البصرة" رغبة طويلة الأمد لأهالي خوزستان والعراق، مما يوفر الأساس لتسهيل الأعمال التجارية، وسيتم الانتهاء من هذا الخط.

وأوضح رئيسي أنه تم تدشين مشاريع مهمة في هذه الزيارة.

المصدر: إرنا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا