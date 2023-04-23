 
مباشر
عاجل
رئيس وزراء بريطانيا: أتممنا عملية إجلاء معقدة وسريعة لدبلوماسيينا وعائلاتهم من السودان

إيران تستضيف الملتقى الدولي للغبار بمشاركة أكثر من 20 بلدا

أخبار العالم

إيران تستضيف الملتقى الدولي للغبار بمشاركة أكثر من 20 بلدا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v6fj

أعلن مساعد الرئيس الإيراني، علي سلاجقة، أن إيران ستستضيف الملتقى الدولي للغبار والعواصف الترابية، الصيف المقبل، بمشاركة أكثر من 20 دولة حول العالم.

وأفاد سلاجقة وهو رئيس منظمة حماية البيئة في إيران لوكالة "فارس"، أنه تم اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لانعقاد هذا الملتقى، وتم توزيع التعليمات لجميع الدوائر في المحافظات الإيرانية، بهذا الصدد.

وأوضح سلاجقة، الإجراءات التي تم اتخاذها للسيطرة على التلوث في البلاد، قائلا: "سنستضيف الملتقى الدولي للغبار والعواصف الترابية بمشاركة أكثر من 20 بلدا، حيث كانت لنا تجربة سابقة بهذا الشأن، وتلقينا رسالة شكر من منظمة الأمم المتحدة".

وأضاف: " أجرينا مشاورات مع وزارة الخارجية لاستضافة هذا الملتقى الذي سوف يعقد في إحدى المدن الإيرانية"، ولم يحدد في أي مدينة سيجري الملتقى.

وشدد سلاجقة، على أن إحدى أهم خصوصيات انعقاد الملتقى في إيران، هي تأسيس منظمة دولية وإقليمية لحماية البيئة في الجمهورية.

 

المصدر: وكالة فارس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا