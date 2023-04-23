إيران تستضيف الملتقى الدولي للغبار بمشاركة أكثر من 20 بلدا

أعلن مساعد الرئيس الإيراني، علي سلاجقة، أن إيران ستستضيف الملتقى الدولي للغبار والعواصف الترابية، الصيف المقبل، بمشاركة أكثر من 20 دولة حول العالم.

وأفاد سلاجقة وهو رئيس منظمة حماية البيئة في إيران لوكالة "فارس"، أنه تم اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لانعقاد هذا الملتقى، وتم توزيع التعليمات لجميع الدوائر في المحافظات الإيرانية، بهذا الصدد.

وأوضح سلاجقة، الإجراءات التي تم اتخاذها للسيطرة على التلوث في البلاد، قائلا: "سنستضيف الملتقى الدولي للغبار والعواصف الترابية بمشاركة أكثر من 20 بلدا، حيث كانت لنا تجربة سابقة بهذا الشأن، وتلقينا رسالة شكر من منظمة الأمم المتحدة".

وأضاف: " أجرينا مشاورات مع وزارة الخارجية لاستضافة هذا الملتقى الذي سوف يعقد في إحدى المدن الإيرانية"، ولم يحدد في أي مدينة سيجري الملتقى.

وشدد سلاجقة، على أن إحدى أهم خصوصيات انعقاد الملتقى في إيران، هي تأسيس منظمة دولية وإقليمية لحماية البيئة في الجمهورية.

المصدر: وكالة فارس