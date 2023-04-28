سلطات ألمانيا تؤكد تزويد البلاد بالكهرباء خلال موسم الشتاء

أكدت السلطات الألمانية أنها ستضمن تزويد البلاد بالكهرباء خلال موسم الشتاء القادم.

ونقلت صحيفة "فيلت" عن رئيس وكالة الشبكات الفدرالية الألمانية، كلاوس مولر، قوله، إن "التزود بالكهرباء في الموسم القادم سيكون مضمونا مثلما تعودنا عليه خلال السنوات الطويلة".

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واعتبر مولر أن ما يشكل مشكلة بالنسبة لاستقرار أنظمة الطاقة هو الاستهلاك الكبير للطاقة والاستخدام المفرط للمصادر المتجددة لها في جنوب ألمانيا، مؤكدا على أهمية توسيع الشبكة.

وكانت السلطات الألمانية قد أوقفت يوم 15 أبريل الجاري المحطات الذرية الثلاث المتبقية في البلاد، تنفيذا للقرار الذي اتخذته حكومة أنغيلا ميركل في عام 2011 على خلفية كارثة فوكوشيما النووية في اليابان.

المصدر: تاس