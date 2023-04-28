ارتفاع أسعار النفط بعد موجة تراجع

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، وذلك بعد موجة تراجع مدفوعة بمخاوف حدوث ركود اقتصادي ما سيؤثر على الطلب على الخام.

وبحلول الساعة 09:26 بتوقيت موسكو، جرى تداول عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 75.17 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.55% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول عقود الخام العالمي مزيج "برنت" عند 78.88 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.65% عن سعر التسوية السابق، بحسب بيانات "بلومبرغ".

ورغم الصعود يتجه الخامان العالمي مزيج "برنت" والأمريكي لتسجيل خسائر أسبوعية بأكثر من 3.5%.

المصدر: RT + بلومبرغ