مباحثات بين سوريا والجزائر في قطاع المحروقات والطاقة الكهربائية

بحث وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب مع وزير النفط والثروة المعدنية السوري فراس حسن قدور في الجزائر فرص التعاون والاستثمار بين البلدين في قطاع المحروقات والكهرباء.

وقالت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان إن الاجتماع حضره "كل من السادة الرؤساء المدراء العامون لمجمعات "سوناطراك"، "سونلغاز" ومناجم الجزائر، وإطارات من وزارة الطاقة والمناجم ومن سوناطراك".

وأضاف أن المحادثات تركزت على بحث سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم.

وتم استعرض فرص التعاون والاستثمار بين شركات البلدين في كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاع المحروقات، وكذلك سبل ووسائل تبادل الخبرات والتكوين بين سوناطراك والشركات السورية في قطاع المحروقات.

كما تطرق الجانبان إلى فرص التعاون والاستثمار في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وكذلك الصيانة وتبادل الخبرات بين سونلغاز وشركة الكهرباء السورية.

وأعرب الوزيران في نهاية هذا الاجتماع عن "الرغبة المشتركة بين البلدين في تعزيز تعاونهما في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك".

كما عبرا عن "رغبتهما في استمرار محادثات ولقاءات فرق العمل الفنية المشتركة من أجل بلورة هذه المشاريع على أرض الواقع، مع تبادل الخبرات والتكوين في هذه المجالات".

المصدر: RT