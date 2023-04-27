بعد إقرار النواب الأمريكي رفع سقف الدين العام.. من أين ستحصل أمريكا على أموال لتغطية العجز؟

حذر الخبير الاقتصادي ألكسندر نازاروف من تراجع العملة الأمريكية في المستقبل وذلك مع اتجاه الكونغرس الأمريكي لإقرار رفع سقف الدين العام.

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ويرى الخبير الاقتصادي أن رفع سقف الدين العام سيدفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي إلى استئناف طباعة النقود غير المضمونة مع قيام أكبر دائني الولايات المتحدة بخفض استثماراتهم في سندات وأذون الخزانة الأمريكية ما سيؤجج التضخم.

وأوضح الخبير في منشور بقناته بتطبيق "تلغرام" أن "عجز الميزانية الأمريكية الحالية يبلغ حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقا لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك فإن احتمال حدوث ركود هذا العام هو 60%".

وأضاف: "يمكن أن يصل عجز الميزانية إلى قيم هائلة تتراوح بين 14% و 20% من الناتج المحلي الإجمالي. اسمحوا لي أن أذكركم بأن كل إنفاق الحكومة الأمريكية في عام 2022 كان حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي".

من أين ستحصل الولايات المتحدة على الأموال لتغطية العجز؟

وقال نازاروف، إن "أكبر دائني الولايات المتحدة، الصين واليابان والعديد من البلدان الأخرى يخفضون من استثماراتهم في ديون الولايات المتحدة. ليس لدى الولايات المتحدة خيار آخر سوى استئناف طباعة النقود غير المضمونة على نطاق واسع، مما سيضعف الدولار مقابل العملات الأخرى ويؤدي إلى ارتفاع التضخم".

وتابع قائلا: "أعتقد أن هذا العام في الخريف. ربما يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتشغيل الطابعة في وقت أقرب إذا تطورت الأزمة المصرفية بشكل أسرع".

وأمس أقر مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي مشروع قانون جمهوري برفع سقف الدين العام مع خفض الإنفاق في الميزانية.

وقدم رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين ماكارثي حزمة من الإجراءات التي تتضمن رفع سقف الدين الأمريكي بمقدار 1.5 تريليون دولار، إضافة إلى تقليص نفقات الميزانية.

المصدر: RT + نوفوستي