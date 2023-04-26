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الكرملين يوضح تفاصيل المرسوم الرئاسي حول احتجاز أصول الدول غير الصديقة

مال وأعمال

الكرملين يوضح تفاصيل المرسوم الرئاسي حول احتجاز أصول الدول غير الصديقة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تحدث الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، عن أسباب إصدار الرئاسة الروسية لمرسوم يتضمن حجز أصول أجنبية في روسيا لدول اتخذت إجراءات عدائية بحقها.

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وأشار بيسكوف إلى أن الغرب يقوم بوضع إطار تنظيمي للانتقال من الإدارة المؤقتة إلى المصادرة الفعلية للأصول الروسية، ولفت إلى أن المرسوم الرئاسي حول الإدارة الخارجية للأصول الأجنبية جاء ردا على الإجراءات العدوانية للدول غير الصديقة.

وقال: "هذا يرجع إلى حقيقة أن المرسوم المعتمد هو رد على الإجراءات العدوانية للدول غير الصديقة، والتي تهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي للمصادرة الفعلية لأصول الشركات الروسية في الخارج. في الواقع، تعكس هذه المبادرة موقف الحكومات الغربية تجاه الأصول الأجنبية للشركات الروسية لأنه في عدد من الدول هناك انتقال منهجي من الإدارة المؤقتة إلى المصادرة الفعلية للأصول".

وأمس وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما لحجز أصول أجنبية في روسيا، واعتمد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائمة الأصول الأجنبية التي تم وضعها تحت الإدارة المؤقتة للوكالة الروسية لإدارة الممتلكات وهي: 83.73% من أسهم شركة "يونيبرو" (Unipro) الروسية، المملوكة لشركة "يونيبرو" الألمانية و98% من أسهم "فورتوم" الروسية (Fortum) المملوكة لشركة الفلندية.

المصدر: نوفوستي

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