ردا على مصادرة أصول روسية.. ما هي الأصول الأجنبية التي أمر بوتين بحجزها؟

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما لحجز أصول أجنبية في روسيا وذلك ردا على إجراءات غير ودية من قبل دول غربية تضمنت حجز أصول روسية.

إقرأ المزيد

واعتمد الرئيس الروسي قائمة الأصول الأجنبية التي تم وضعها تحت الإدارة المؤقتة للوكالة الروسية لإدارة الممتلكات وهي: 83.73% من أسهم شركة "يونيبرو" (Unipro) الروسية، المملوكة لشركة "يونيبرو" الألمانية و98% من أسهم "فورتوم" الروسية (Fortum) المملوكة لشركة الفلندية.

والثلاثاء وقع الرئيس الروسي مرسوما بشأن وضع أصول أجنبية تحت الإدارة المؤقتة للحكومة الروسية في حال تم الاستيلاء على الأصول الروسية في الخارج.

ونشر المرسوم الرئاسي بهذا الشأن على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية. وأشار إلى أنه ستطبق الإدارة المؤقتة في حال حرمان روسيا أو كيانات قانونية روسية أو أفراد من حق ملكية ممتلكات واقعة على أراضي الدول الأجنبية التي ترتكب إجراءات غير ودية.

وستطبق الإدارة المؤقتة على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالأجانب المرتبطين بدول غير صديقة وتقع هذه الممتلكات على أراضي روسيا وكذلك على حقوق الملكية الخاصة بأشخاص من دول غير صديقة.

وبحسب المرسوم فإن المدير المؤقت، الذي يعين من قبل الوكالة الروسية لإدارة الممتلكات، يمارس صلاحيات مالك الممتلكات والأسهم الخاضعة للإدارة المؤقتة، باستثناء صلاحيات التصرف في الممتلكات.

ويتم تمويل التكاليف المرتبطة بالإدارة المؤقتة من الأرباح، على أن تنتهي الإدارة المؤقتة بقرار من الرئيس الروسي.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا فرض الغرب عقوبات على موسكو وجمد احتياطيات روسية وأصول رجال أعمال روس، من جهتها حذرت موسكو من الخطوة وأكدت أنها ستدافع عن حقوقها.

المصدر: برايم