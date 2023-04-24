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الروبل الروسي مقابل الدولار عند أعلى مستوى في أبريل 2023

مال وأعمال

الروبل الروسي مقابل الدولار عند أعلى مستوى في أبريل 2023
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفع سعر صرف الروبل الروسي أمام العملتين الأمريكية والأوروبية في بورصة موسكو، اليوم الاثنين، وتم تداول الدولار دون مستوى 81 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ بداية أبريل 2023.

وبحلول الساعة 12:35 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 60 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 81.06 روبل، وقبل ذلك بدقائق تم تداول العملة الأمريكية دون مستوى 81 روبلا.

فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 42 كوبيكا إلى 89.33 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي سوق الأسهم، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.27% إلى 2647.10 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.69% إلى 1026.5 نقطة.

المصدر: RT + نوفوستي

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