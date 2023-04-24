الروبل الروسي مقابل الدولار عند أعلى مستوى في أبريل 2023

ارتفع سعر صرف الروبل الروسي أمام العملتين الأمريكية والأوروبية في بورصة موسكو، اليوم الاثنين، وتم تداول الدولار دون مستوى 81 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ بداية أبريل 2023.

وبحلول الساعة 12:35 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 60 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 81.06 روبل، وقبل ذلك بدقائق تم تداول العملة الأمريكية دون مستوى 81 روبلا.

فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 42 كوبيكا إلى 89.33 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي سوق الأسهم، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.27% إلى 2647.10 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.69% إلى 1026.5 نقطة.

المصدر: RT + نوفوستي