شركة روسية تطلق حملة كبيرة وغير مسبوقة في مصر

أطلقت شركة "إن درايفر" الروسية لطلب خدمات النقل الذكي عبر الهاتف المحمول، حملة موسعة لإضاءة الشوارع المصرية.

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وستقوم الشركة بنشر اللوحات الإعلانية لإضاءة الطرق والشوارع المظلمة، أو التي توجد بها إضاءة ضعيفة، تزامنا مع حملة ترشيد استهلاك الطاقة في مصر، فضلا عن زيادة الشعور بالأمان.

وتضع "إن درايفر" إعلان يحمل شعار "منورين الطريق علشانك"، بهدف نشر بعض الإعلانات التي تم إعدادها خصيصا من أجل المشاركة في إضاءة بعض مناطق القاهرة.

وتعد "إن درايفر" خدمة روسية عالمية لنقل الركاب مع أكثر من 100 مليون مستخدم يعملون في 42 دولة، وثاني أكبر تطبيق لطلب السيارات وسيارات الأجرة في جميع أنحاء العالم من حيث عدد التنزيلات.

تأسست الشركة في مدينة ياكوتسك الروسية عام 2013.

المصدر: RT