كوريا الجنوبية تشدد قيود التصدير على روسيا وبيلاروس

أعلنت كوريا الجنوبية توسيع قائمة السلع التي يجب الحصول على إذن خاص من الحكومة لتصديرها إلى روسيا وبيلاروس، بقدر 741 سلعة جديدة، في قرار يدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية في بيان لها اليوم الاثنين: "اعتبارا من 28 أبريل، سيتم بشكل كامل تشديد ضوابط التصدير على الصادرات إلى روسيا وبيلاروس، وستتوسع بموجب هذا الإجراء قائمة السلع التي تخضع لقيود التصدير، من 57 إلى 798 عنصرا".

وبين المنتجات التي أضيفت إلى القائمة، معدات للصناعة والبناء، ومنتجات في صناعة الصلب والصناعات الكيميائية، وصناعة السيارات، وقطع غيار للسيارات التي تزيد قيمتها عن 50000 دولار، وأشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر الكمومية وأجزاء منها.

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وقالت الوزارة إن هذه الخطوة، التي تم اتخاذها على خلفة استمرار العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، تأتي "في ظل وجود فرص كبيرة لاستخدام هذه المنتجات للأغراض العسكرية"، مضيفة أنها ستجري مراجعة لكل حالة على حدة "للحالات الاستثنائية" للشحنات إلى روسيا وبيلاروس.

وفي 24 مارس الماضي، أعلنت سيئول فرض قيود على الصادرات إلى روسيا وفقا لقائمة مماثلة لتلك المعتمدة في للولايات المتحدة، تضم 57 فئة من السلع والتقنيات غير الاستراتيجية. وبموجب هذا الإجراء، يتعين على الشركات الكورية الجنوبية الحصول على إذن من حكومتها لتوريد البضائع المدرجة في القائمة إلى روسيا.

وفي وقت سابق أشارت الخارجية الروسية إلى أن سيئول انضمت للعقوبات الغربية ضد روسيا بسبب الضغوط الأمريكية، وحذرت من أن عقوبات كوريا الجنوبية ضد روسيا ستؤثر على التعاون بين البلدين بشأن التسوية حول شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: "تاس" + "يونهاب"