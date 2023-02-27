موسكو: عقوبات سيئول ستؤثر على التعاون بشأن شبه الجزيرة الكورية

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن عقوبات كوريا الجنوبية ضد روسيا ستؤثر على التعاون بين موسكو وسيئول بشأن التسوية حول شبه الجزيرة الكورية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "نشعر بخيبة أمل عميقة جراء هذا القرار الذي يتماشى مع النهج المعادي لروسيا من قبل "الغرب الجماعي" بقيادة واشنطن، ولا شك في أنه اتخذ (القرار) بأمر من كبير الحلف".

وأضاف البيان: "بلا شك، هذا سيضر بالتعاون الروسي - الكوري الجنوبي الذي تأثر فعلا عقب انضمام جمهورية كوريا الجنوبية إلى الحزمة الأولى من عقوبات "الغرب الجماعي".

المصدر: سبوتنيك