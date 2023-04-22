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نوفاك: روسيا ستنتقل إلى العملات الوطنية خلال التسويات المتبادلة لموارد الطاقة

مال وأعمال

نوفاك: روسيا ستنتقل إلى العملات الوطنية خلال التسويات المتبادلة لموارد الطاقة
Globallookpress
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قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا ستنتقل إلى العملات الوطنية عند الدفع مقابل موارد الطاقة، وتعتزم في المستقبل التخلي عن اليورو والدولار لصالح اليوان والروبل.

وأضاف نوفاك في حديث تلفزيوني: "لقد تغير الاتجاه كثيرا من حيث تقليل استخدام الدولار أو اليورو. وبسبب المشاكل الحالية المتعلقة بالتسويات بواسطة هاتين العملتين في حساباتنا، سننتقل فقط إلى العملات الوطنية. واليوان مطلوب هنا، والروبل مطلوب كذلك".

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وتابع نوفاك: "سيستمر العمل في هذا الاتجاه. الجانب الصيني يدفع قيمة الغاز باليوان، وكذلك جزئيا بالنسبة للنفط. ويجري كذلك التسديد بالروبل. سنواصل تطوير هذه التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية".

ووفقا له، هناك حاليا اهتمام كبير بشراء موارد الطاقة الروسية، لذلك من الضروري إنشاء آليات تسوية، وهي يمكن أن تكون فقط بالعملات الوطنية.

المصدر: تاس

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