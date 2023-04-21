جمعية صناعة الحلويات السورية: 80% من المواطنين يشترون الحلويات بالقطعة

أقرّ رئيس جمعية صناعة الحلويات في سوريا بسام قلعجي بأن 80% من المواطنين باتوا يشترون الحلويات بالقطعة، وانتقد المتذمرين من ارتفاع سعر كيلو المعمول بالفستق إلى 200 ألف ليرة.

وقال إن الحلو كاللحمة والفروج بات في ركب المواد المنسية أو ربما أصبح مجرد شهوة يشتريها المقتدر ماديا بالقطعة في أيام المناسبات والأعياد، مشيرا إلى أن كل شيء ارتفع بمقدار الضعف عن العام الماضي.

وفسّر هذا الارتفاع بما لحق بأسعار السكر الذي ارتفع إلى 7 آلاف ليرة بعد أن كان بـ3 آلاف العام الماضي وسعر الطحين إلى 6 آلاف بعد أن كان بـ3 آلاف، وبات سعر كيلو السمنة الحيواني بـ140 ألفا بعد أن كان بـ60 ألفا والفستق أصبح بـ225 ألفا بعد أن كان بـ85 ألفا.

ودعا قلعجي المواطن الذي لا يستطيع ماديا شراء الحلو لشراء المكونات وخبزها بنفسه في بيته بمساعدة برامج الطبخ على الإنترنت فهذا يوفر 60% وهي المصاريف التي يتقاضاها الحرفي أجار محله ودفعه للكهرباء والضرائب.

المصدر: صحيفة تشرين السورية