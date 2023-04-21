مصر تجني كمية كبيرة من الذهب

ارتفع إنتاج شركة سنتامين من الذهب بمنجم السكري أشهر وأكبر المناجم في مصر، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 14%.

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ووصل الإنتاج إلى 105.875 ألف أوقية، مقابل 93.109 ألف أوقية خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات الشركة الصادرة اليوم على موقعها الإلكتروني.

ويقدر احتياطى منجم السكري بـ15.5 مليون أوقية ذهب، وهو ما يجعله واحدا من أكبر مناجم الذهب فى العالم.

وتضيف بيانات الشركة، أن متوسط سعر بيع أوقية الذهب ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 1%، ليصل إلى 1902 دولار، مقابل 1883 دولارا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب الشركة، فإن هيئة الثروة المعدنية حصلت خلال الربع الأول من العام الحالي على 6.1 مليون دولار كإتاوة، كما حصلت على 13.5 مليون دولار كأرباح خلال الفترة نفسها، ما يعكس ارتفاع أسعار الذهب.

وكان إنتاج منجم السكري من الذهب ارتفع خلال العام الماضي، بنسبة 6% ليسجل 440.974 ألف أونصة، مقارنة بـ 415.37 ألف أونصة خلال 2021، كما ارتفعت الإيرادات، بنسبة 7.5%، لتصل إلى 788.4 مليون دولار، مقابل 733.3 مليون دولار خلال 2021.

وتتوقع الشركة ارتفاع إنتاج الذهب عند مستوى يتراوح بين 450 و480 ألفا خلال عام 2023.

المصدر: الشروق