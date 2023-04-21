أين أنفقت مصر 1.13 تريليون جنيه في 7 أشهر؟

أظهر التقرير الشهرى لوزارة المالية، ارتفاع مصروفات مصر خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 22%، على أساس سنوي.

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وأوضح التقرير الشهري، أن مصروفات مصر ارتفعت إلى 1.13 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يناير 2023، مقابل 927.85 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وجاء ارتفاع المصروفات بدعم من قفزة مصروفات فوائد الديون خلال السبعة أشهر إلى 482.62 مليار جنيه، مقابل 349.41 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.

كما ارتفعت مصروفات الأجور وتعويضات العاملين خلال الفترة لتسجل 225.76 مليار جنيه، مقابل 205.95 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

بينما سجلت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال الفترة نحو 171.84 مليار جنيه، مقابل 156.31 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مصروفات شراء السلع والخدمات خلال السبعة أشهر إلى 61.13 مليار جنيه، مقابل 48.49 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي

وزادت كذلك مصروفات شراء أصول غير مالية (الاستثمارات) خلال الفترة إلى 126.4 مليار جنيه، مقابل 107.29 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وفي بند المصروفات الأخرى، ارتفعت خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 68.7 مليار جنيه، مقابل 60.38 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

المصدر: مصر تايمز