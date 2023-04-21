أسعار النفط تواصل الانخفاض

واصلت أسعار النفط انخفاضها في تعاملات اليوم الجمعة، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الذهب الأسود بسبب احتمال حدوث ركود اقتصادي.

وبحلول الساعة 10:25 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.36% إلى 77.29 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.42% إلى 80.76 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2%، وسجلت عقود الخام الأمريكي مستوى 77.29 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 2.4% فيما بلغت عقود "برنت" 81.10 دولار للبرميل، حيث تراجعت بنسبة 2.4% أيضا.

المصدر: RT + بلومبرغ