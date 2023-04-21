صحيفة: "السعودية" للطيران تخطط لبدء رحلات جوية دورية إلى موسكو

أفادت صحيفة "فيدوموستي"، بأن "السعودية" للطيران مستعدة لإطلاق رحلات منتظمة إلى موسكو في عام 2023 ، ومن المقرر أن تبدأ أولى الرحلات الجوية مع بداية موسم السياحة بجنوب شرق آسيا

ونقلت الصحيفة، عن مصدر مطلع على المفاوضات بين "السعودية" للطيران ومطارات موسكو: " يعتزم الناقل الوطني بالمملكة، شركة Saudia (الخطوط الجوية العربية السعودية سابقا) فتح رحلات منتظمة مباشرة من جدة إلى موسكو في نهاية عام 2023. ومن المقرر أن تبدأ الرحلات الجوية الأولى مع بداية الموسم السياحي في جنوب شرق آسيا. في المرحلة الأولى ، ستقوم هذه الشركة بتسيير رحلتين أو ثلاث رحلات أسبوعيا ".

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ووفقا للمصدر، قد تستغرق جميع الإجراءات الرسمية مدة تصل إلى ستة أشهر، حيث أن الشركة ليست في عجلة من أمرها ، ولكن "إذا رغبت تسريع الأمر، فقد يتم إنجازه خلال شهر واحد فقط".

وأكد مصدر آخر للصحيفة، وجود مثل هذه الخطط فعلا لدى "السعودية"، وهي "تتفاوض بالفعل مع إدارات مطارات شيريميتيفو ودوموديدوفو وفنوكوفو".

ونوهت الصحيفة ، بعدم وجود رحلات جوية مباشرة في الوقت الراهن بين روسيا والمملكة.

في نهاية مارس، قال رئيس وكالة النقل الجوي الفيدرالية ألكسندر نيرادكو، خلال مائدة مستديرة في مجلس الاتحاد ، إن روسيا تدرس موضوع إقامة اتصالات جوية مع فيتنام والسعودية وكوريا الجنوبية وإفريقيا. كما أشار إلى أن شركات الطيران الروسية تطير في الوقت الراهن إلى 34 دولة.

المصدر: نوفوستي