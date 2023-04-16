مسؤول إيراني ينفي استئناف الرحلات الجوية بين مشهد وجدة

نفى المتحدث باسم منظمة الخطوط الجوية في إيران جعفر یازرلو، إطلاق أي رحلة من مدن إيرانية بما فيها مشهد، إلى السعودية، مؤكدا أن هيئة الطيران لم تصدر ترخيصا بهذا الصدد حتى الآن.

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وقال المسؤول اليوم الأحد: "لم يتم حتى الآن افتتاح السفارتين والقنصليات الإيرانية والسعودية بشكل كامل، لذلك لا توجد إمكانية لإصدار تأشيرات دخول للمسافرين من كلا البلدين".

وأضاف: "نظرا لأن المسافرين الإيرانييين لايستطيعون زيارة هذا البلد إلا للحج، فإنه لم يتم إطلاق أي رحلة بين مدينة مشهد المقدسة وسائر المدن الإيرانية وبين المدن السعودية".

وأشار المتحدث باسم منظمة الخطوط الجوية إلى احتمال إصدار تراخيص لشركات الخطوط الجوية تزامنا مع حضور ممثلي إيران والسعودية في كلا البلدين، موضحا: "لم تقدم أية شركة طلبا لإطلاق رحلة بين الجانبين، سوى شركة واحدة، ولو تم تقديم طلب آخر، آنذاك سيتم الموافقة".

وكان وفدا فنيا سعوديا قد وصل إلى مطار هاشمي نجاد الدولي في مدينة مشهد، يوم الجمعة الماضي، لتفقد القنصلية السعودية ودراسة كيفية استئناف افتتاحها.

المصدر: إرنا