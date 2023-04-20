سيارتو: بناء خط لنقل النفط الروسي بين هنغاريا وصربيا

قال وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، إن بلاده تخطط للتوقيع في يونيو مع صربيا على اتفاقية حول مد خط أنابيب ليتم عبره نقل النفط الروسي من خط أنابيب دروجبا عبر هنغاريا إلى صربيا.

وأشار الوزير الهنغاري، عقب محادثات في بودابست مع وزيرة التعدين والطاقة الصربية دوبرافكا نيغري، إلى أنه سيتم مد خط أنابيب النفط بين مدينة ألديو الهنغارية ونوفي ساد الصربية.

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وأضاف: "المفاوضات بين وزارة العمل وترانسنافتا، بشأن هذا المشروع لا تزال جارية. وقد يتم التوقيع على اتفاق بهذا الشأن في القمة الصربية -الهنغارية المقرر عقدها في يونيو".

ومن المعروف، أن توريد النفط الروسي عبر خط دروجبا، لا يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

في وقت سابق، قال سيارتو إن طول خط أنابيب النفط المذكور سيبلغ 128 كلم، وستصل تكلفة بنائه حوالي 100 مليون يورو. وخلال مد هذا الأنبوب، يمكن استخدام ممر خط أنابيب الغاز من صربيا إلى هنغاريا، والذي يعد جزءا من الاستمرار البري للسلسلة الثانية من خط أنابيب الغاز "السيل التركي"، مما سيقلل من وقت تنفيذ المشروع.

المصدر: تاس