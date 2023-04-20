صحيفة: على خطى تركيا دولتان "تمردتا" على الدولار

ذكرت الصحيفة التركية Haber7، في مقال لها، أنه "على خطى تركيا الناجح في الابتعاد عن التسويات بالدولار في الأسواق الدولية، بدأت فرنسا والبرازيل تحذوان حذوها".

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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا قبل 6 سنوات إلى تحويل التجارة إلى العملات الوطنية الأمر الذي كان بمثابة نموذج للعالم كله، بحسب ما ذكره مؤلفو المقالة.

والآن يتحدث قادة الدول الكبيرة اقتصاديا مثل البرازيل وفرنسا أيضا عن الحاجة إلى الابتعاد عن العملة الأمريكية، ما يدل على وجود رفض عالمي للأموال "الخضراء".

وقال معدو المقالة: "بعد رئيس البرازيل لولا دا سيلفا أعلن الزعيم الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضا عن الحاجة إلى الابتعاد عن الدولار وعدم الاعتماد عليه".

وتمكنت تركيا في الأشهر الثلاثة ونصف الأولى من هذا العام من زيادة التجارة الخارجية بالليرة بنسبة 89.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022 بما يصل إلى 54.7 مليار ليرة، وزادت الواردات بالعملة الوطنية للبلاد بنسبة 170.8% وبلغت 138.5 مليار ليرة.

المصدر: برايم