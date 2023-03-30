أكبر اقتصادين في آسيا وأمريكا اللاتينية يوجهان "ضربة" للدولار

وقع البنكان المركزيان في البرازيل والصين على مذكرة تفاهم تنص على إنشاء مركز مقاصة خارجي، ما يعني أن البلدين اتفقا على التخلي عن الدولار في تعاملاتهما التجارية الثنائية.

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وكتبت صحيفة G1، نقلا عن بيان صادر عن المنظم البرازيلي (البنك المركزي) أن تحويل اليوان الصيني إلى ريالات برازيلية سيصبح "أسرع وأقل تكلفة"، لكن لم يتم تحديد متى سيتم استخدام هذه الأداة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البنك المركزي الصيني سيحدد مثل هذا المركز في البرازيل، وبحسب الصحيفة فإن المركزي البرازيلي أشار إلى أنه "تم تنفيذ مبادرة صينية مماثلة لأول مرة في هونغ كونغ في العام 2003 وتعمل هذه المبادرة حاليا في أكثر من 25 دولة".

وتدعو روسيا منذ سنوات للتخلي عن العملة الأمريكية في التعاملات الدولية، في ظل السياسة العدائية لواشنطن ووصول الدين العام الأمريكي إلى مستويات فلكية.

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن أفكار الدول المختلفة لزيادة حصة التجارة في العملات الوطنية ترجع إلى تصرفات الولايات المتحدة.

المصدر: RT