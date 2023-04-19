الخارجية الروسية: "أوبك" تخفض الإنتاج استجابة لسقف أسعار النفط الروسي

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، بأن قرار "أوبك" خفض إنتاج النفط يمكن اعتباره خطوة ضد تقييد أسعار النفط الروسي، مشيرا بأن استحداث سقف سعري للنفط غير شرعي وغير مقبول.

وأكد بانكين: "يمكن أن نرى التحرك القديم والجديد من جانب أوبك لخفض إنتاج النفط كإجراء ضد تحديد سقف لأسعار النفط الروسي".

وشدد بانكين: " استحداث سقف سعري للنفط الروسي غير شرعي وغير مقبول، بحيث هناك جانب سياسي وهناك جانب اقتصادي، ومن وجهة نظر السياسة هذا غير مقبول... هذا التقييد لم يسمع به من قبل وغير شرعي".

يذكر أنه دخلت عقوبات النفط الغربية ضد روسيا حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2022 وتوقف الاتحاد الأوروبي عن قبول نقل النفط الروسي عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسعرها أثناء النقل البحري عند مستوى 60 دولارا للبرميل، وردا على ذلك، حظرت روسيا اعتبارا من الأول من فبراير توريد النفط للأجانب، إذا كانت العقود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية تحديد السعر الهامشي.

وكشف تقرير"أوبك" الشهري، أن إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة انخفض في مارس الماضي، بمقدار 86 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر فبراير الماضي إلى 28.8 مليون برميل يوميا.

كما حافظت منظمة "أوبك" على توقعاتها لإنتاج النفط في روسيا عند 10.3 مليون برميل يوميا لعام 2023، ولا تزال تتوقع انخفاضا في الإنتاج بمقدار 0.75 مليون برميل يوميا.

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المصدر: نوفوستي