"أوبك" تخفض إنتاجها النفطي بوتيرة أكبر من المطلوب

كشف تقرير "أوبك" الشهري أن إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة انخفض في مارس الماضي بمقدار 86 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر فبراير الماضي إلى 28.8 مليون برميل يوميا.

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كما قال التقرير إن دول المنظمة مرة أخرى أنتجت أقل من المستويات المسموح بها في صفقة "أوبك+"، وبلغ مستوى التزامها بالاتفاق 182%.

وجاء في التقرير: "بحسب مصادر ثانوية، بلغ متوسط ​​إنتاج 13 دولة من دول "أوبك" في مارس الماضي 28.8 مليون برميل يوميا، أي أقل بمقدار 86 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق. وزاد إنتاج النفط في السعودية بينما انخفض في أنغولا والعراق ونيجيريا".

ولدى 10 دول من بين 13 دولة في "أوبك" التزامات بموجب اتفاق مجموعة "أوبك+"، والتي كان من المفترض أن تخفض الإنتاج في مارس 2023 بمقدار 1.273 مليون برميل يوميا من المستوى المستهدف في أغسطس 2023، لكن في الواقع ، بلغت التخفيضات 2.32 مليون برميل.

وبذلك تكون دول "أوبك" قد التزمت بالاتفاق بنسبة 182%، وخفضت الإنتاج بمقدار 1.04 مليون برميل يوميا أكثر مما كان مخططا له.

المصدر: نوفوستي