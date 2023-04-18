الكونغرس الأمريكي يتحضر لمعركة حول رفع سقف الديون

يراهن الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي على مواقفهم ، قبل ما يتوقع أن تكون معركة كبيرة حول رفع سقف الديون.

ويجب على الكونغرس رفع سقف الديون في الأشهر المقبلة أو المخاطرة بدفع الحكومة الفيدرالية إلى التخلف عن السداد، وهي مقامرة قد تكون لها عواقب اقتصادية خطيرة ويصعب التنبؤ بها.

وقام رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي بجولات في وول ستريت يوم أمس الاثنين،. وفي خطاب من بورصة نيويورك، تعهد مكارثي بتمرير تشريع لرفع سقف الديون، وأدرج مطالبه: خفض الإنفاق إلى مستويات العام الماضي، ووضع حد لنمو الإنفاق المستقبلي عند 1٪ سنويا خلال العقد المقبل.

وقال مكارثي في ​​خطابه: "لقد حان الوقت لأن تخرج الحكومة من فورة إنفاقها الحالية قبل أن تبدد ازدهارنا في المستقبل".

من جهتهم، شدد الديمقراطيون على أنه على الرغم من الخطاب، ما زال الجمهوريون في مجلس النواب لم يقترحوا خطة ميزانية فعلية ، لكنهم منفتحون على المفاوضات بمجرد أن يقدم مكارثي واحدة.

وفي مؤتمر صحفي أمس، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن الديمقراطيين "يحتاجون أولا إلى رؤية خطته حتى نتمكن من البدء من هناك والعمل على تجنب التخلف عن السداد الكارثي".

ومنذ ذلك الحين، تستخدم وزارة الخزانة "إجراءات استثنائية"، مثل تأخير المدفوعات لبعض خطط التقاعد الحكومية وتقليص الأرصدة النقدية لمواصلة دفع فواتير الدولة.

المصدر: axios