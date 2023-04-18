هل تستعيد مصر الريادة في أهم صناعة بالبلاد بعد افتتاح أكبر مصنع من نوعه في العالم؟

تحدث خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية عمرو يوسف، في تصريحات لـRT عن خطة مصر لافتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم في يناير 2024 بالمحلة الكبرى.

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وأوضح يوسف أن رغبة مصر في استعادة الريادة في أحد أهم الصناعات التكاملية في البلاد على مر التاريخ في مجال الغزل والنسيج تعلن الإدارة المصرية عن قرب موعد افتتاح أكبر مصنع من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للغزل والنسيج وصناعة الأقطان بمصر.

وتابع يوسف: "تكونت سمعة عالمية للقطن المصري عبر سنوات مضت كتبت تاريخ غير اعتيادي على أهمية صناعة النسيج بمصر ليكون إقامة المصنع الحالي بهذه الطاقات والإمكانات الهائلة باستخدام أحدث خطوط التصنيع والإنتاج العالمية في هذا المجال ضمانا لجودة المنتج واسترجاع ما كانت عليه تلك الصناعة والقطن طويل التيلة بمصر".

وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل اهتمام الإدارة المصرية بالإنتاج والتصنيع إيمانا منها بأهمية الصناعة لهيكل الاقتصاد الوطني ودعم ملف الصادرات تأمينا لسلة العملات الأجنبية.

وتعد صناعة النسيج بمصر ضمن أهم القطاعات التى تتميز وتنفرد بها بيئة النشاط الإنتاج والزراعي بمصر وتعظيما لتلك الطاقات المهدرة جاء إنشاء أول مجمع صناعي والفريد من نوعه بالمنطقة بمثابة إعطاء قبلة الحياة لرافد هام من روافد الصناعات بمصر، فضلا عن توفير الآلاف فرص العمل للمواطنين والشباب في هذا المجال ضمانا لتوافق خطط الدولة في محاربة البطالة بشكل مباشر.

وكان وزير قطاع الأعمال المصري محمود عصمت، قد قال إنه سيتم افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم في يناير 2024 بالمحلة الكبرى كما سيتم افتتاح مصنع 4 للغزل والنسيج بداية شهر يوليو المقبل.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الخميس عقب حفل الإفطار الذي نظمته الوزارة في حضور عدد من رؤساء الشركات القابضة، أن التأخير الذي حدث في تطوير مشروع الغزل والنسيج نتيجة عدم جاهزية الرسوم والتصميم.

وأضاف أن جميع ماكينات الغزل والنسيج جاءت من سويسرا وإيطاليا وجار تركيبها.

ومن جانبه، قال رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أحمد مصطفى، إن أزمة القرض الإيطالي الذي كان قد توقف مؤخرا نتيجة بعض الشروط البيئية التي طالبت بها الجهة المانحة تم حلها، وتم توقيع عقد القرض الإيطالي وجار فتح الاعتمادات المستندية.

وسبق أن أكد الوزير حرصه على النهوض بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، باعتبارها أحد أهم الصناعات للاقتصاد القومي.

وِأشار إلى أهمية الارتقاء بصادرات القطاع لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة في ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية من تنافسية كبيرة في الأسواق الخارجية والسمعة المتميزة للقطن المصري عالميًا.

وأوضح الوزير، أن خطة الوزارة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية في مصر، تتضمن كافة مراحل الإنتاج بدءًا من زراعة وتجارة القطن وتطوير المحالج مرورًا بتحديث مصانع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وصولًا إلى المنتجات النهائية.

ولفت إلى الاهتمام الكبير بعنصر التسويق وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، ومواكبة التطور العالمي في أساليب البيع الحديث والاحترافي.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم